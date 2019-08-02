فيديو: الوليد بن طلال يهرب من حفيدته

لقي مقطع فيديو مصور، نشره الأمير السعودي الوليد بن طلال، أمس الخميس، رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر وهو يفر هاربا داخل قصره من حفيدته نورا.

ويظهر الأمير السعودي في المقطع داخل قصره يداعب حفيدته التي تركض خلفه، وعلق على الفيديو الذي نشره على صفحته في "تويتر" قائلا: "نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها".

وكان الوليد ضمن عدّة رجال أعمال احتجزتهم السلطات السعودية أكتوبر من العام الماضي في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، بدعوى تورطهم في قضايا فساد. وفق "المصريون".

وأطلقت السلطات السعودية سراح معظم محتجزي "الريتز كارلتون"، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة، تمكنت المملكة عبر هذه التسويات من استرداد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي.