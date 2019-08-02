حقيقة زواج خالد عبدالرحمن الفنان السعودي مجددا (فيديو)

هنأ العشرات من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، وذلك بمناسبة ما قالوا إنه "زواجه للمرة الرابعة"، في وقت شكك منهم بمدى صحة هذا الخبر المتداول مؤكدين أنه لا يزال يعيش مع زوجته الأخيرة.

وتداول النشطاء في مواقع "تويتر" اليوم، خبر زواج خالد عبدالرحمن الفنان السعودي المشهور والذي يبلغ من العمر حوالي 54 عاما، حيث قالت إحدى الناشطات في تهنئته : "يا حظها من تتزوج شاعر معناه تزوجت مشاعر وحب يقصد بها بفرح وزعل يا حظها". بحسب تعبيرها.

وتساءل عدد من المتابعين حول هوية زوجة خالد عبد الرحمن الجديدة، متمنين له التوفيق في حياته مع عائلته وكذلك مسيرته المهنية، إذ كتبت الناشطة أفنان باستغراب :"ايش كيف لايكون هو مهب متزوج للحين وانا مادريت وساكته مانب قاعده احاول ارتبط فيه !!!!!!". وفق قولها.

وأشار عدد من النشطاء ووسائل الإعلام إلى أن النبأ المتداول حول زواج الفنان خالد عبد الرحمن هو غير صحيح واشاعة، موضحين أنه متزوج منذ عام 2014 ولا يزال يعيش مع زوجته الاخيرة التي لم ينجب منها بعد ويأمل بأن يرزقه الله تعالى بمولوده الأول.

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وكان الفنان خالد عبد الرحمن قال في تصريحات لقناة خليجية مؤخرا إنه تزوج ثلاث مرات، فيما لا تزال واحدة منهن على ذمته وطلق اثنتين، مشيرا إلى أنه لم يرزق بأبناء لغاية اللحظة. وذلك في رده على سيل الشائعات التي انتشرت حول هذا الأمر بالفترة الأخيرة.

يشار إلى أن خالد عبدالرحمن بن محمد الدوسري هو فنان سعودي ولد في العاصمة الرياض يوم الثاني والعشرين من شهر أبريل 1965، وكانت حياته في البداية غاية في الصعوبة، إذ كان لديه خمسة أخوة وهو الأكبر وتوفي والده في الثمانينيات وألقي على عاتقه منذ حينها مسؤولية اعالتهم.