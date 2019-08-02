سبب وفاة شاكر المغربي مدير مركز الطب الرياضي - شاهد

أكد ناشطون ومواقع إعلامية محلية، يوم الجمعة، خبر وفاة شاكر المغربي مدير مركز الطب الرياضي في الكويت، وذلك بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية التي تنقل فيها للعلاج في الخارج.

وذكر النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، أن وفاة شاكر المغربي، بعد خضوعه لعملية زراعة كلية في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان نجله مشاري قد تبرع له بكليته، إلا أنه فارق الحياة. وفق ما ذكر الناشطون.

ونشرت صحيفة القرين خبرا جاء فيه : "انتقل الى رحمة الله تعالى د. شاكر المغربي مدير مركز الطب الرياضي في لندن حيث كان قد اجرى عملية نقل كلى من نجله مشاري"، متقدمة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلته الكريمة.

فيما كتب الناشط عبدالله عبد الرسول : "قبل قليل تلقيت نبأ وفاة زميل العمل سابقاً د. شاكر المغربي مدير مركز الطب الرياضي، كنا زملاء العمل في الهيئه العامه للشباب والرياضه سابقا، رحمه الله دمث الخُلق والابتسامه لاتفارقه والتفاني في العمل نتقدم لعائلته الكريمة بخالص العزاء وصادق المواساة انا لله وانا اليه راجعون".

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وقال حمد محمد مطر عبر حسابه في تويتر : "رحم الله الفقيد الدكتور شاكر المغربي كان مخلصاً في عمله، يحب الجميع، وصادق مع الكل، إبتسامته لاتفارقه أسأل الله العظيم أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

والدكتور هاشم الصالح علق قائلا : "خالص العزاء وصادق المواساة لعائلة المغربي الكريمة بوفاة المرحوم بإذن الله د. شاكر المغربي سائلين المولى عز وجل ان يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون".