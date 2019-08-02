حقيقة خبر وفاة الفنانة هالة صدقي اليوم

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صباح يوم الجمعة، خبر وفاة والدة الفنانة هالة صدقي في العاصمة المصرية القاهرة، في وقت نعاها العشرات من النجوم والفنانين عبر حساباتهم الرسمية في "فيسبوك وتويتر وانستقرام".

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن والدة الفنانة هالة صدقي ماتت الليلة، في منزلها بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة، مشيرة إلى أن الفنانة كانت لحظة تلقيها الخبر في الاسكندرية وتحديدا بالساحل الشمالي.

وذكرت وسائل الإعلام أن هالة صدقي توجهت مباشرة إلى القاهرة من أجل المشاركة في تشييع جثمان والدتها، موضحة أنه من المقرر أن تتلقى صدقى العزاء فى كنيسة المرعشلى، دون أن يتم تحديد الموعد حتى الآن.

يذكر أن هالة صدقي هي فنانة مصرية مشهورة، وتبلغ من العمر 58 سنة، وهي مسيحية الديانة، ومتزوجة من سامح سامي زكريا، وأنجبت منه مريم ويوسف، فيما لها العديد من الأفلام والمسلسلات المميزة، كان آخرها في شهر رمضان المبارك "مسلسل بركة"، وسبقه "آخر ديك في مصر"، وفيلم "الهروب وهي فوضى".

وفي العام 1981، نالت الفنانة هالة صدقي إجازة في الاداب، في حين نذكر هنا أنها تعرضت لأزمة مشهورة جدا مع زوجها السابق مجدي وليم، انتهت بالخلع بينهما، وذلك بعد ان غيرت مذهبها من القبطية إلى السريانية، علما أن لها العديد من الأعمال التلفزيونية، أبرزها أرابيسك وزمن العولمة وأوراق مصرية، ولها ما يزيد عن ثلاثين فيلما سينمائيا.