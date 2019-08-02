تراند اليوم : هل سيشكل القيادي الففتحاوي محمد دحلان حزبا سياسيا جديد؟!!

ما هي حقيقة نية النائب محمد دحلان تشكيل حزب سياسي جديد!؟

غزة / الخليج 365

نشرت الإعلامية خديجة بن قنة عبر صفحتها الرسمية خبرا حول نية النائب محمد دحلان تشكيل حزب سياسي جديد.

من جانبه نفى نضال خضرة العضو في قيادة التيار الإصلاحي لحركة فتح، وقال في تصريح صحفي للمشرق نيوز: عندما تنشر خديجة بن قنة والتي تعمل في قناه الجزيرة خبر مفبرك نية النائب محمد دحلان تشكيل حزب سياسي الأمر مثير وملفت من صناعة الشبكة الموازية والذي يديره عزمي بشارة تحت إسم مجموعة العربي الجديد بما فيها موقع عربي 21.

ويتابع خضرة قائلا: السؤال هل أصبحت السيدة خديجة بن قنة تؤيد تيار النائب دحلان لكي تهتم وتنشر خبر من هذا النوع ؟؟ علماً أن الخبر عادي في عنوانه لا يحمل أي إسائة شخصية لدحلان لكنه يستهدف حركة فتح في المقام الأول ويستهدف النائب دحلان الذي يمثل تيار في حركة فتح .

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وحسب خضرة، يبدوا أن قناة الجزيرة وقناه العربي الجديد وموقع عربي 21 لم يدركوا أن الشعب الفلسطيني بات يدرك أنهم أدوات تعمل ضد مصالح الشعب الفلسطيني وأغبياء في صناعة الأخبار.

واختتم خضرة تصريحه قائلا: حتى هذا الخبر يكشف زيفهم ويضعهم في مغالطات ويثبت بأن هذه المنطومة تتسم بالغباء لان الخبر يدلل بأن هذا التيار عريض وكبير وجماهيري فعندما يزعم ناشر الخبر ان هذا التيار فيه جدل وفي نقاشات ويفكر في تأسيس حزب سياسي ومدعوم من مصر والامارات والنظام العربي يعني ذلك بأن هذا التيار مؤثر ويحظى بدعم جماهيري فلسطيني ودعم سياسي عربي ما يدلل على مغالطاتهم بأن هذا التيار غير مؤثر.

انتهى