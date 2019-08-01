موعد عيد الاضحى في المانيا 2019

أعلنت معظم الدول العربية والاسلامية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، وعليه يكون يوم الأحد الموافق 11 اغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، بما يشمل ألمانيا.

وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440 الهجري الموافق للثاني من شهر أغسطس/آب 2019 هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس 2019 م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، قد أكد أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس/ آب المقبل.

وأوضح المعهد المصري أنه بناء على غرة الشهر الكريم الجمعة المقبلة، فإن عيد الأضحى سيحل يوم الأحد 11 أغسطس/ آب من الشهر نفسه.

وقال المعهد في بيان: إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440، سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل، في الأول من شهر أغسطس، والـ29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية).