شاهد: حمار يشارك في غناء تتر فيلم "الأسد الملك"

نشر مواطن أمريكي من ولاية كارولاينا الجنوبية، مقطع فيديو، يظهر فيها وهو يتشارك مع حمار غناء تتر الأغنية الافتتاحية لفيلم "الأسد الملك" ( The Lion King).

وحقّق الفيديو الذي نشره ترافيس كينلي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، الخميس الماضي، منذ ذلك الحين أكثر من 3 مليون مشاهدة، وتمت مشاركة المنشور عبر فيسبوك أكثر من 66 ألفة مرة وحصل على أكثر من 23 ألف رد فعل.

وبعد إظهار حصانه وحماره في الفيديو، يبدأ رجل يرتدي قميصا أزرق في غناء تتر الأغنية الافتتاحية لفيلم "الأسد الملك"، وفي نهاية المقطع الأول من الأغنية، انضم حماره إليه، لتبدو على كينلي علامات الذهول في البداية، لكنه يواصل الغناء مع نهيق حماره.

الأغنية التي غناها كينلي هي "Circle of Life" من فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك" الذي أنتجته شركة "ديزني" في عام 1994.