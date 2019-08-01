الاكثر مشاهدة اليوم - تريند اليوم : رنا هويدي تتعرض لصفعة جديدة بعد الفيديو الاباحي مع خالد يوسف

فنون - 26/03/2019 15:37

الخليج 365 - ذكرت وسائل إعلام مصرية أن قناة الغد الفضائية قررت حذف أرشيف الإعلامية رنا هويدي، المتورطة في فيديوهات جنسية مع المخرج والبرلماني المصري، خالد يوسف.

ويأتي قرار القناة الفضائية، بعد تأكد رنا هويدي تورطها في قضية يوسف، خلال التحقيقات التي أجرتها معها السلطات المصرية.

كما تم تسريب صور منسوبة للإعلامية مأخوذة من مقطع فيديو، حيث ظهرت ما قيل أنها هويدي بجسمها العاري، وتم تداول صورها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقي القبض على الإعلامية بحسب وسائل اعلام مصرية في مطار القاهرة خلال محاولتها السفر هربًا من الفضيحة، وتم إحالتها للنيابة، وهي الآن في السجن على ذمة التحقيق في القضية التي لم تنته بعد.

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يذكر أن الإعلامية رنا هويدي كانت تعمل في MBC قبل قناة الغد، حيث تم طردها لتصرفاتها المثيرة للجدل وفق ما نشرته وسائل الاعلام.

وفي هذا السياق، نفى المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف التهم الموجه ضده، مؤكدًا أنه يتعرض لحملة تشويه كبيرة، حتى تصبح قضيته رأي عام وذلك بسبب اعتراضه على التعديلات الدستورية لصالح الريس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قد حددت جلسة يوم 16 مارس للنظر فى اسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان، خالد يوسف.