شاهد: أكبر طائرة مدنية في العالم

أعلنت شركة طيران الإمارات عن أكبر طائرة مدنية في العالم للركاب، وهي من طراز "إيرباص A380"، حيث نُشر فيديو للطائرة وهي تخترق الضباب.

ويُظهر الجزء الأول من الفيديو ما يبدو صباحا عاديا جدا في مطار هادئ. ولم يكن هناك شيئا يمكن رؤيته، باستثناء طائرتين تابعتين لشركة "EasyJet" على مدرج المطار، في حين كان الضباب يخفي الأفق تماما، وفجأة ظهرتأكبر طائرة ركاب في العالم وهي تخترق حاجز الضباب استعدادا للهبوط.

ونشرت "طيران الإمارات" الفيديو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، وكانت الطائرة تستعد للهبوط في مطار "جاتويك" في لندن، ثاني أكبر مطارات بريطانيا ازدحاما بالركاب.