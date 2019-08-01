موعد اجازة عيد الاضحى في الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي ستكون أربعة أیام من یوم الاثنین الموافق 12 إلى 15 أغسطس/آب المقبل.

وقال الديوان في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك القرار مرهون بحال كان شھر ذي القعدة 30 یوما واعتبار یوم الخمیس عطلة رسمية لوقوعه بين عطلتين على أن يستأنف العمل یوم الأحد الموافق 18 أغسطس/آب.

وأضاف الديوان في بيانه المنشور على وكالة الأنباء "كونا" بشأن عطلة عيد الأضحى أن یوم وقفة عرفات الذي یصادف یوم الأحد 11 أغسطس/آب سیكون أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لجميع الوزارات والجھات الحكومية والھیئات والمؤسسات العامة.

وأوضح الدیوان أنه إذا كان شھر ذي القعدة 29 يوما فسيكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس/آب عطلة الوقوف بعرفات وبذلك تكون عطلة عيد الأضحى المبارك أیام الأحد والاثنين والثلاثاء عطلة رسمية ويكون يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس بداية الدوام الرسمي.

ولفت إلى أنه فیما یخص الأجھزة والھیئات والجھات ذات طبيعة العمل الخاصة یتم تحدید عطلتھا بمعرفة الجھات المختصة بشؤونھا بمراعاة المصلحة العامة.