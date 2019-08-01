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دولة عربية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

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أعلن مركز الفلك الدولي في سلطنة عمان رسميًا أن غدًا هو المتمم لشهر ذي القعدة، وعليه يكون الأحد 11 أغسطس هو الموافق لوقفة عرفة، ومن ثم الإثنين 12 أغسطس يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

فيما أعلنت المحكمة العليا في ، عن رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وعليه فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموافق يوم الأحد.

وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر": " تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة أكد أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل.

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