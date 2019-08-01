دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى 2019

أعلنت دار الافتاء المصرية، اليوم الخميس، أن يوم الأحد الموافق 11 اغسطس هو أول أيام عيد الأضحى 2019 في مصر، وأن السبت هو يوم الوقوف بعرفة.

وفي وقت سابق، قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي للعلوم والفلك، إن يوم عرفة فلكيًا يوافق السبت 10 أغسطس المقبل، وأول أيام عيد الأضحى الأحد 11 أغسطس؛ طبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

وأضاف الزعاق في تصريحات صحفية، أن هناك تواصلًا مع معهد البحوث الفلكية المصري؛ لتحديد موعد عيد الأضحى بدقة؛ لأنه يوافق الركن الخامس من الإسلام وهو الحج.

وأوضح أن إعلان موعد يوم عرفة وعيد الأضحى سيكون مشتركًا بين مصر والسعودية وباقي الدول العربية، وبتوافق ودقة كاملة.

وقال إن معهد بحوث الفلك المصري، والجانب السعودي اتفقا - وفقًا للحسابات الفلكية والعلمية- أن غرة شهر ذي الحجة الجمعة المقبل 2 أغسطس.