أعلنت معظم الدول العربية والاسلامية بما فيها قطر، أن يوم الأحد الموافق 11 اغسطس هو أول أيام عيد الاضحى المبارك لعام 1440 هجري.

وأعلن الديوان الأميري في دولة قطر موعد عيد الأضحى 2019 في قطر والذي سيكون في يوم 10 ذي الحجة، وهو اليوم الموافق في التاريخ الجريجوري أو الميلادي 11 أغسطس 2019، وبالتالي يتفق مع نفس موعد عيد الأضحى في مصر.

وظهر هلال شهر ذي الحجة في سماء العاصمة القطرية الدوحة يوم 29 ذي القعدة لمدة حوالي 30 دقيقة.

ونشر موقع الإجازات الرسمية في دولة قطر موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في قطر والتي ستبدأ بالنسبة للموظفين يوم 10 أغسطس 2019 على أن تستمر هذه الإجازة حتى يوم 12 من نفس الشهر.