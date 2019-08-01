موعد عيد الاضحى في السعودية 2019 - رؤية هلال ذي الحجة 1440

أكد علماء وباحثون أن موعد عيد الأضحى المبارك في السعودية والدول العربية والاسلامية، سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، ويوم عرفة السبت 10 أغسطس.

وقال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة ناقص، 29 يومًا، وبداية شهر ذي الحجة هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، موضحًا أن يوم عرفة 10 أغسطس أما موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً 11 أغسطس.

من جهته، أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيًا يوم غد الجمعة الموافق 2 أغسطس، وعليه فإن موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس.

وأوضح البيان أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس في يوم الرؤية أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.