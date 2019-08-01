وزيرة الصحة المصرية هالة زايد تشعل مواقع التواصل ومطالب بإقالتها

اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي ،بعد تصريحات أدلت بها وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، غضب العديد من العاملين بقطاع الصحة بسبب تصريحاتها عنهم والتي اعتبروها إساءة في حقهم.

وتحدثت وزيرة الصحة المصرية عن "الوزن الزائد" للممرضات والتقليل من أهمية غياب مئات الصيادلة ورفضها "الحجاب الطويل" للعاملات بقطاع الصحة، ما دفع الوزارة للرد.

وانتقدت هالة زايد وزن الممرضات معتبرة أن أغلبيتهن يعانين من السمنة، واستغرب رواد مواقع التواصل قول الوزيرة إن من يرغب في الالتحاق بقطاع التمريض أمامهم ثلاثة أشهر لإنقاص وزنهم.

وعبّر مصريون عن استيائهم من تصريحات الوزيرة، وتعليقات ساخرة طالبوا بإقالتها لأنها لم تحترم في نظرهم الصيادلة وعاملات القطاع الصحي.

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والتقت هالة زايد بممثلي الصيادلة وطواقم التمريض بمستشفيات التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، قللت وزيرة الصحة والسكان من أهمية غياب الصيادلة حيث قالت: "غياب ممرضة واحدة يكون مؤثرا، بينما غياب ١٠٠ صيدلي لن تشعر به".

وردت الأمانة العامة لاتحاد الصيادلة العرب في مصر، بيانا يصف تصريحات الوزيرة بأنها "اعتداء بألفاظ غير منضبطة ..(وتمثل) تهديدا للأمن المجتمعي وأخلاق الزمالة".

وأصدر مجلس نقابة صيادلة بورسعيد بيانا اعتبر فيه تصريحات الوزيرة الصحة دليلا على عدم اتباعها "أساليب الإدارة الحديثة"، مؤكدا على أن "الإدارة لا تكون بالسب، والنهر، وبث الإحباط، بل بالتشجيع، والتحفيز".

من جهته، أكد المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، بأن "التصريح تم اجتزاؤه"، مؤكدًا على احترام وزيرة الصحة لدور جميع الصيادلة في مصر، لافتا أن حديثها عن السمنة جاء تنفيذا "لتوجيهات رئاسية بمكافحة مرض السمنة وصرف ملايين الجنيهات على التوعية بأهمية اللياقة البدنية".