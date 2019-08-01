ليلي شندول ترد على صورتها مع لاعب الزمالك محمود كهربا

أكدت الإعلامية التونسية ليلى شندول أن الصورة التي عرضها رئيس الزمالك لها برفقة اللاعب محمود كهربا قديمة يعود تاريخها لأكثر من عام.

وأضافت ليلى شندول أنه لم يكن هناك علاقة صداقة تجمعها باللاعب ولكنها كانت برفقة خطيبها في إحدى الأماكن العامة وعندما رأت كهربا إلتقطت معه صورة تذكارية، مشيرة إلى أنها واحدة من معجباته.

وأشارت إلى أنها تحضر لعمل فني جديد ولا تجمعها أي علاقة باللاعب محمود كهربا نهائيًا ولم تتقابل معه سوي هذه المرة التي التقطت فيها الصورة.

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وقالت الإعلامية التونسية: "لماذا تم الزج باسمي حاليًا خاصة أن الصورة من فترة طويلة؛ فأنا أحضر حاليًا لمشروع فني فأتعحب من الشوشرة بهذة الطريقة".

وبينت: "أنا مقبلة على الزواج ولا أرى سببًا مقنعًا لترويج شائعات مثل ذلك فأنا إعلامية وتجمعني علاقة قوية بفنانين وفنانات وتصورت معهم كثيرًا فهل ذلك يعني أنني على علاقة بأحدهم".

وكان المستشار مرتضي منصور قد نشر صور كهربا برفقة شندول خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم لتقديم صفقات نادى الزمالك الجديدة .