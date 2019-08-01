متى موعد عيد الاضحى 2019 في تركيا - رؤية هلال ذي الحجة

كشفت الحسابات الفلكية التى أجراها علماء معهد الفلك في تركيا، أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجرى الحالى ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل، والأحد أول يام عيد الاضحى.

ويولد هلال شهر ذى الحجة لعام 1440 فى تمام الساعة الخامسة و 12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة اليوم الخميس الأول من شهر أغسطس والـ 29 من شهر ذى القعدة الحالى (يوم الرؤية)".

وسيبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، فيما سيبقى الهلال الجديد فى سماء باقى محافظات مصر لمدد تتراوح ما بين (31 و33) دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.

ويكون بذلك يوم غدا الجمعة (2 أغسطس المقبل) هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا فلكيا، وتكون وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس فلكيا، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يؤكد الأحد 11 أغسطس فلكيا.