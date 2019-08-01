شاهد: عادل إمام معلقًا على مباراة كرة بين ليلى علوى وفاروق الفيشاوي ويسرا

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادرًا، لتجمع فنانين كبار فى إحدى الساحات للعب مباراة كرة قدم بمشاركة كل من، وليلى علوى، لبلبة، المخرج عبد العزيز، مدير التصوير سعيد الشيمى، المذيع أحمد سمير، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج هانى لاشين المذيع أمام عمر وعدد آخر من الفنانين والعاملين بالوسط الفني.



وتفاجأ المشاهدين بوجود الزعيم عادل إمام خارج الملعب للتعليق على المباراة، ولم يخل تعليقه من المداعبة والكوميديا على زملائه من الفنانين، كما أظهر الفيديو وجود النجمة نادية لطفى لمشاهدة المباراة والتشجيع، كما كان هناك عدد كبير من النجوم ولكن لم يكشف الفيديو عن وجودهم.

ونعى الفنان عادل إمام زميله الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل قبل عدة أيام، بعبارة مؤثرة وصورة، حيث نشرت الصفحة الموثقة باسمه على موقع "فيسبوك" صورة تجمعه بالفنان الراحل كتب عليها عبارة: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق_الفيشاوي".

Advertisements

وبهذا الصدد ،رفضت الفنانة ليلى علوي، في مقابلة الرد على تصريح الفيشاوي في مقابلة تلفزيونية فقالت إنها لا تحب الحديث في هذا الموضوع وأن الفنان فاروق الفيشاوي حر فيما يقوله.

وبين فاروق الفيشاوي، عن مشروع زواج قديم له من ليلى علوي لكنه لم يكتمل، حيث صرح في إحدى مقابلاته التلفزيونية، أنه نادم على عدم زواجه من ليلى علوي.

وقال الفيشاوي، أن الفنانة المصرية ليلى علوي هي حب حياته، مشيرًا إلى أنه نادم على عدم الزواج منها.



وليلى علوي ممثلةٌ مصريةٌ بدأت مشوارها الفني عندما كانت في السابعة من عمرها حيثُ عملت في الإذاعة والتلفزيون وشاركت في كثيرٍ من برامج الأطفال مثل “عصافير الجنة”، ثم درست إدارة أعمال في جامعة عين شمس.