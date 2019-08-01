أول تعليق من عادل إمام بعد شائعات الوفاة

علق أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على قيام عدد من المواقع الإلكترونية، بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين والأسرة الفنية، مبينا أن بعضا من هذه المواقع نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الفنان الكبير عادل إمام.

وتجاهل الزعيم عادل إمام، الشائعات التي انتشرت بشكل واسع مؤخرًا حول وفاته، ونشر الحساب الرسمي له عبر تطبيق انستجرام صورة جديدة للزعيم من دفتر ذكرياته ظهر فيها مع صديق عمره الفنان الراحل سعيد صالح واضعا رمز القلب في التعليق على الصورة.

وأكد الدكتور أشرف زكي في تصريح له مساء اليوم الأربعاء، حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بين الأسرة الفنية ومختلف الصحف ووسائل الاعلام.

Advertisements A post shared by Adel Emam (@adelemam) on Aug 1, 2019 at 1:08am PDT

وأشار أشرف زكي الي أنه يتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلا عن تقديمه لبلاغ ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في شأن نشر وفاة عادل إمام .

ولم تكن هذه شائعة الوفاة الوحيدة التي لاحقت عادل إمام، فقبل عدة أشهر، انتشرت شائعات عن تعرضه لأزمة صحية، وتوقف تصوير مسلسله "فلانتينو" لهذا السبب، وامتدت تلك الشائعات إلى درجة تداول البعض أخبارا مغلوطة حول وفاة الزعيم، إلا أن ابنه المخرج رامي إمام، طمأن جمهوره بعودة والده إلى تصوير المسلسل.

ويعتبر عادل أمام أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلام بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية، بدأ حياته الفنية عام 1960 وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

وقام عادل إمام ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث بالثمانينيات والتسعينيات كانت أفلامه الأعلى دخلاً في السينما مما جعله متفوقاً عن بقية الممثلين.