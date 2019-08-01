الحكومة الإيطالية ترفض افتتاح فرع لمطعم ماكدونالدز

رفض وزير الثقافة الإيطالي بونيسولي، طلب لشركة ماكدونالدز الأمريكية لافتتاح فرع جديد للمطعم في محيط حمامات كركلا الأثرية في روما.

وقال الوزير ألبرتو بونيسولي : "لقد عبرت مسبقا عن معارضتي لافتتاح مطاعم الوجبات السريعة في الموقع الأثري لحمامات كركلا"

ومن جهتها أيدت فرجينيا راجي قرار وزارة الثقافة, تويتر": نحن ندعم وزارة الثقافة في منع تشييد مطاعم الوجبات السريعة في الموقع الأثري لحمامات كركلا.. يجب حماية عجائب روما".

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و يعود تاريخ هذه الحمامات الأثرية إلى القرن الثالث ميلادي، وتقع بالقرب من مدرج "الكولوسيوم" وغيره من المواقع الشهيرة في روما، في حين حملت هذه الحمامات اسم الإمبراطور الروماني كركلا، الذي اغتيل عام 217 ميلادي

وتواجه العاصمة الإيطالية في السنوات الأخيرة مشكلة تدفق هائل للسياح الأوروبيين والعالميين، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات حازمة من شأنها تنظيم هذا التدفق ولجم كل من يحاول جني ربح سهل من السياح. فعلى سبيل المثال، أقر قرار جديد يحظر بيع الكحول بين الساعة الثانية فجرا وحتى السابعة صباحاً، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وعلى الرغم من جني البلاد عائدات مالية هائلة من السياحة، إلا أن السلطات ترى أن التدفق الكبير للسياح يشكل تحديا جديا في مهمة الحفاظ على المواقع الأثرية وعلى النظام العام.