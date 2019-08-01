هل ياسمين صبري بطلة الجزء الرابع من "الهيبة"؟

أثار خبر انضمام النجمة المصرية ياسمين صبري إلى الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول وجود تعاون بين صبري و شركة الصباح المخرجة للمسلسل.

تداول عدد من المواقع التواصل الاجتماعي خبر انضمام الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ لبطولة مسلسل الهيبة في الجزء الرابع منه، وأشارت معلومات إلى أن التعاون والاتفاق مع صبري لم يتم أبدا مع شركة الصباح حتى الساعة ولم يوقع أي اتفاق رسمي مع النجمات.

ومن المقرر عرض الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" في الموسم الرمضاني المقبل، وهناك بعض الأحاديث تدور حول عودة الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا إلى هذا الجزء، وفق موقع الفن.

يُذكر أن فاليري شاركت في الجزء الثاني من العمل، الذي كان بعنوان "الهيبة - العودة"، إلى جانب تيم حسن، نيكول سابا، عبدو شاهين، منى واصف، أويس مخللاتي، ختام اللحام، ورفيق علي أحمد، كما وشاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور في الهيبة 3 برفقة تيم حسن.