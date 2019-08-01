شاهد افتتاح أول مطعم صحي للأطفال في دبي

نشرت حكومة دولة دبي، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن إفتتاح أول مطعم صحي مخصص لفئة الأطفال على مستوىالعالم، ولا يقتصرعلى الطعام فحسب بل يعزز الإبداع وحب التعلم للأطفال.

وأكدت حكومة دبي، أن المطعم يمتاز بتصميمه البسيط ويدعى "White and the Bear"، وهو يقدم فقط الأغذية الصحية والعضوية، بحسب وكالة "الخليج تايمز"

وتم إعداد قائمة الطعام بالاشتراك مع الطاهية البريطانية أنابيل كارميل ومن الملاحظ أن ديكور المطعم يراعي التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالأطفال بين 6 و8 سنوات، بالإضافة إلى توفير ثلاث طاولات منفصلة للآباء المرافقين للأطفال

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وقالت مديرة المطعم، أنا مهتمة بشكل كبير لتقديم الطعام الصحي فقط لأولادي، ومن المحبط أن يخرج الآباء مع أطفالهم وألا يجدوا مكانا فيه طعام صحي يقدموه لهم

وفي الحديث عن المفهوم الكامن وراء المطعم ، قالت الطاهية أنابل: "أردنا إنشاء مطعم كل شيء فيه صحي ويمنح الأطفال شعورًا بالاستقلالية، فيمكنهم أن يطلبوا بأنفسهم الطعام الذي يريدوه من القائمة، كما نهدف أيضًا لتعليمهم كيفية اتخاذ خيارات صحية وبالإضافة إلى طهي طعامهم، وفقاً لموقع سبوتنيك.

بعض المواد الغذائية المقدمة تشمل كرات الطاقة الخالية من السكر المصنوعة من التمور ومعكرونة بولونيز بالخضروات المخفية والهامبرغر المصنوع من الجزر والتفاح والخضار والبطاطا الحلوة والدجاج بالزبدة الغير الحار.