الرئيس عباس يهدي الأردني عبداللات وسام الثقافة والفنون

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، منح الفنان الأردني عمر العبد اللات، وسام الثقافة والعلوم والفنون، وذلك في خطوة تكريمية وتقديراً لدوره المتميز في إثراء الفن العربي.

ويذكر أن الرئيس عباس استقبل الأردني العبد اللات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ ، ونائب رئيس الوزراء نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وسفير الأردن لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، وشقيق الفنان أحمد العبد اللات.‪

وقد منحه وسام الثقافة والعلوم والفنون، وذلك تقديراً لدوره المتميز في إثراء الفن العربي وإعطائه روحاً ثقافية وتراثية، وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وفقاً لموقع الفن.

ويشار إلى أن الفنان عمر العبداللات منذ فترة سابقة أطلق عمل إستمر لأكثر من عامين ومن إنتاجه الخاص وبدعم مجموعة من الشركات، ألبوم بعنوان "فلسطين من النهر إلى البحر" ويحتوي هذا العمل على إحدى وعشرون أغنية بواقع أغنية لكل مدينة من مدن فلسطين الحبيبة ، ليصدح بصوته من خلال الكلمة واللحن والموسيقى بجمال وتاريخ وعراقة ولهجة المدن الفلسطينية .