الاكثر متابعة اليوم - بالصور منى فاروق اغراء واثارة بقوة

الصور جلسة تصوير فوتوسيشن من انستقرام تويتر فيس بوك سناب شات واتس اب يوتيوب ( منى فاروق _ mona farouk ).
معلومات ويكيبيديا عن ( منى فاروق _ mona farouk ):
منى فاروق ممثلة مصرية شابة صاعدة ، ولدت في القاهرة ، كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية،
قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015 قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية، ورقيقة .
ارتبط اسمها بالعمل مع الممثلة المصرية الشابة شيما الحاج والمخرج المصري خالد يوسف .
تاريخ ميلاد و عمر ( منى فاروق _ mona farouk ) هو : 1995 .
معلومات ويكيبيديا عن ( منى فاروق _ mona farouk ):
منى فاروق ممثلة مصرية شابة صاعدة ، ولدت في القاهرة ، كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية،
قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام 2015 قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية، ورقيقة .
ارتبط اسمها بالعمل مع الممثلة المصرية الشابة شيما الحاج والمخرج المصري خالد يوسف .
تاريخ ميلاد و عمر ( منى فاروق _ mona farouk ) هو : 1995 .