شاهد: دنيا سمير غانم تكشف عن مواهبها في "حكاية" مع عمرو اديب

كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، أثناء حضورها ضيفة في برنامج "حكاية" مع الإعلامي المصري عمرو اديب، عبر قناة mbc مصر، عن مواهبها الفنية، حيث أدت أغنية "بدل الحدوتة تلاتة" بأصوات اصاله، أحلام، وأنغام.

كما رفضت دنيا سمير غانم تقليد صوت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، والنجم عمرو دياب، مبررة ذلك بأنها لا تقلد إلا صوت الفنانات.

وشهدت حلقة دنيا سمير غانم في برنامج "حكاية" مع عمرو أديب، تفاعل الجمهور عبر السوشيال ميديا، وتناقل المقاطع الصوتية التي أدتها للفنانات، حيث قدمت الجزء الأول من تتر مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بصوت أصالة، واختارت تتر حلقات "لهفة الحلواني" لتقديمه بصوت أحلام وقامت بغناء تتر "حكاية لولي" بصوت ​أنغام​، وفق موقع الفن.

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ويشار إلى أن دنيا سمير غانم من عائلة فنية، حيث إن والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها الممثلة إيمي، كما أن لديها العديد من الأدوار البارزة في السينما المصرية.