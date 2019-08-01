تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات أحمد أورتيجا

كشفت وسائل إعلام مصرية أنباء مطرب المهرجانات أحمد أورتيجا، بعد سقوط قطع البلكس الخاصة بالمسرح وهو يغنى فى أحد الأفراح بفندق دوسيت.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل إعلام أنه تم نقل أحمد أورتيجا إلى مستشفى وتحرير محضر بالواقعة فى الفندق لعدم تأمين المسرح وأمر الأطباء حجز اورتيجا فى المستشفى لمدة شهر للعلاج.

وحرص أحمد أورتيجا، مطرب المهرجانات الشعبية، على طمأنة جمهوره، بعد تعرضه لإصابة بالغة في قدمه، على هامش إحيائه إحدى الحفلات في التجمع الخامس قبل يومين.

ونشر "أورتيجا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أصدقائي اطمئنكم على صحتي وأنا بخير بعد الحادث الذي تعرضت له بأحد الفنادق بالتجمع".

وأضاف أحمد أروتيجا: "قمت بتكليف مكتب الأستاذ عماد لويز المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقي ضد المتسببين في الحادث".

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وشارك المطربي المهرجانات الشعبية، بأحداث حلقات مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، من خلال أغنية “كله في الأونطة”، في العمل الذي ينافس ضمن مسلسلات رمضان الجاري.

وقال أحمد أورتيجا في تصريحات صحفية له، إن كواليس الأغنية كانت كوميدية للغاية وتم تسجيلها في يوم واحد، وكانت في البداية أغنية التتر الخاص بالعمل، الإ أن صناع العمل أرادوا أن نظهر ونغني الأغنية ضمن حلقاته.

وبين أورتيجا، إلى أن الأغنية تم عرضها عليه وعلى زميله في الفريق أوكا، من قبل الموزع جيزاوي والشاعر والملحن إبراهيم، وقد اقتنع تمامًا بتقديمها لما فيها من كلمات مميزة وطريقة غناء جيدة، مختتماً حديثه أن الاغنية لاقت نجاح كبير وردود أفعال إيجابية للغاية وهو ما وجدناه بين الجمهور.

وتحول أورتيجا لغناء نوع موسيقي جديد يعرف بإسم (المهرجانات) وهو لون شعبي يعتمد على الإيقاع السريع والاستخدام المكثف لمؤثر (Auto-Tuner) الذي يصدر صوتاً معدنياً مميزاً.

وانضم إليهما المغني الشعبي (شحتة كاريكا ) لتكتمل فرقة (8%) والتي لاقت نجاحاً كبيراً في القاعدة التي تحب هذا اللون من الموسيقى. في 2013 قامت الفرقة بتمثيل فيلم بعنوان (8%) حقق إيرادات تقترب من الثلاثة ملايين جنيه مصري.