الفنان مصطفى كامل يحذر هاني شاكر بكشف قضايا فساد

حذر الفنان المصري مصطفى كامل، نقابة المهن الموسيقية برئاسة المصري هاني شاكر، بكشف كافة المستندات وقضايا فساد ورشاوي وقائمة بالأشخاص المتورطون، وتقديمها لأعلى جهات في دولة مصر.

وعبر مصطفى كامل، عن غضبه الشديد من هاني شاكر، مؤكداً أنه يسانده أشخاص فاسدون، ومتورطون بقضايا فساد، وطالباً التجنب والابتعاد عنهم.

وأضاف كامل: "أنا أقطع علاقتي نهائيًا بهاني شاكر الذي امتدت صداقتي معه لسنوات طويلة وألّفتُ له أعظم أغانيه مثل الحلم الجميل ويا ريتني وسألتك"

واختتم حديثه بقوله: "قررت إنهاء صداقتي به؛ لأنه يجلسُ وسط سارقين وفاسدين، وسأكشفُ كل شيءٍ بالمستندات، وسأذهب لأعلى جهات الدولة، لكي يعرفوا كل ما يحدثُ في النقابة"

ويذكر أن الفنان المصري هاني شاكر، فاز في منصب نقيب الموسيقيين في مصر على منافسه الفنان مصطفى كامل، وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي منذ توليه المنصب عام 2015، وذلك بعد إجراء انتخابات في نقابة المهن الموسيقية في جميع المحافظات. حسب فوشيا