الاكثر مشاهدة اليوم - شعبان عبد الرحيم يرد على خالد يوسف بأغنية جديدة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شعبان عبد الرحيم يرد على خالد يوسف بأغنية جديدة (فيديو) والان مع التفاصيل

رد المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، على اعتراضات المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والبرلماني المصري هيثم الحريري على التعديلات الدستورية، بأغنية جديدة تحمل عنوان ”عايزين دستور جديد“.

وتعاون ”شعبولا“ في أغنيته الجديدة مع الشاعر الغنائي المصري إسلام خليل، موضحًا، في تصريح لـموقع “إرم نيوز“، أن الهدف من الأغنية مواجهة الرافضين للتعديلات الدستورية المقترحة في مصر.

وأكد، أن الأغنية فكرة الشاعر إسلام خليل، حيث طالب فيها بدستور جديد؛ لأن الدستور الحالي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين في فترة حكمها لمصر.

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وتابع: ”قصدت توجيه رسالة للمعترضين، الهدف من ورائها أنهم كيف يرفضون التعديلات والدستور يحتاج تعديلًا على كل مادة من مواده؛ لأننا لا نثق فيما أخرجه الإخوان، منذ البداية؟“.

وأكد استعداده لطرح أغنية أخرى خلال الأيام المقبلة، يحث فيها المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة، والمقرر أن يتم الإعلان عنه خلال أيام.

وكان خالد يوسف، عضو لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي، والنائب البرلماني المصري، قد أعلن رفضه للتعديلات الدستورية، وتوقع إقحامه في قضايا قد تؤدي به خلف القضبان، وهو ما أسماه توقعات بتصفية حسابات سياسية.