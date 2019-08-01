الاكثر مشاهدة اليوم - أول ظهور لزوجة خالد يوسف السعودية بعد أفلامه الإباحية – صورة فيديو

دافعت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، عن زوجها المخرج المصري خالد يوسف، بعد انتشار فيديوهاته الإباحية مع الممثلات المصريات وسيدات الأعمال.

منى فاروق وشيماء الحاج فضيحة لم نعرفها من قبل

قالت السعودية شاليمار: (زوجي بريء وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون، وسنعود بعد انتهاء عطلتنا، ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، زوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك).

في شباط – فبراير، انقلبت حياة خالد يوسف رأساً على عقب بعد تسريب أفلامه الإباحية مع بطلاته الخمس، حتى الآن، منى الفاروق، شيماء الحاج، منى الغضبان، الراقصية كاميليا ورنا هويدي، وخلال تلك الفترة كانت شالميار تدافع عن زوجها، لكنه لم تنشر أي صورة جديدة لها كي لا تتعرض لشتائم أو تعليقات سيئة بسبب زوجها وأفعاله.

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شاليمار نشرت فيديو ورسمت بإبداع كبير، وأعلنت عن استعدادها لأحدث مشاريعها الفنّية في مجال الفنّ الحركي Moving Art، في أرقى المحلات التجارية فى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، في 18 نيسان – إبريل الجاري.

كما نشرت شاليمار صورة جديدة لها خلال تواجدها في باريس، وكانت وحدها دون زوجها خالد.

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