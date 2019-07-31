حقيقة وفاة الفنان محمد صبحي في إحدى مشافي القاهرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليو الأربعاء، أنباء عن وفاة الفنان المصري محمد صبحي، جراء وعكة صحية في إحدى المستشفيات المصرية بالقاهرة.

وفي وقت سابق، نعي الفنان محمد صبحي النجم فاروق الفيشاوى عن عمر يناهز 67 عامًا بعد صراع قصير مع المرض.

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ونشر محمد صبحي على صفحته الرسمية علي موقع فيس بوك صوره للفيشاوي وعلق : البقاء لله رحل صديقي وزميلي الفنان فاروق الفيشاوي، رحمه الله وجعل مثواه الجنة وألهم أهله وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

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محمد صبحي ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي مصري، ولد في عام 1948 بالقاهرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام 1970 مما أهله للعمل كمعيد بالمعهد.

وترك صبجي التدريس وأسس "استوديو الممثل" كممثل ومخرج، واشترك معه رفيق رحلته الفنية الكاتب المسرحي لينين الرملي دفعته في التخرج.