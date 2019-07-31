شروط الالتحاق بكلية الشرطة 2019 في مصر

فتحت أكاديمية الشرطة في مصر، أبوابها لبعض التخصصات من خريجى الجامعات للتقديم لقسم الضباط المتخصصين لهذا العام، ولمعرفة الشروط الواجب توافرها قبل التقدم لكلية الشرطة اضغط هنــــا.

ويحصل الحاصلون على البكالوريوس أو الليسانس على رتبة "ملازم أول"، بينما يمنح الحاصلون على درجة الماجستير رتبة "نقيب"، ويمنح الحاصلون على الدكتوراه رتبة "رائد".

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.

وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس، فيما تم فتح قبول طلبات خريجى الجامعات بدءًا من 29 يوليو.