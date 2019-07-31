حقيقة خبر وفاة حلا الترك اليوم - صورة

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية عربية، مساء يوم الأربعاء، خبر وفاة حلا الترك الشابة والمغنية البحرينية، في وقت نفت مصادر أخرى صحة هذا الخبر الذي جرى تداوله خلال الساعات الماضية.

وقالت أحد النشطاء في موقع تويتر : "انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة وفاة الفناة البحرينية الشابة حلا الترك وتبادر المغردون في نعيها ورثائها"، في حين ذكرت وسائل إعلام أن هذا الخبر غير دقيق ولم يصدر أي تأكيد من قبل الجهات الرسمية حوله.

يشار إلى أن شائعة وفاة حلا الترك، باتت تطاردها خلال الأسابيع الماضية، حيث كانت تنتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تصدر نفيا بشأنها، إلا أنها لا تزال قائمة ويجري تداولها بين الحينة والأخرى عبر المنصات الاجتماعية.

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حلا الترك هي ممثلة ومغنية بحرينية شابة تبلغ من العمر 17 سنة حيث ولدت يوم الخامس عشر من مايو 2022 في العاصمة المنامة، فيما اشتهرت عقب مشاركتها في برنامج المواهب العربية "عرب قوت تالنت" قبل سنوات من الآن.

وفي سياقٍ متصل، قامت منى السابر والدت حلا الترك، بنشر صور لها تظهر فيها وهي تخلع الحجاب لأول مرة، في خطوة لاقت تفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بين الرفض والتأييد لما أقدمت عليه.

وتتحدث وسائل إعلام عن وجود خلافات عائلية لدى حلا الترك، خاصة بعدما قررت مؤخرا الانتقال للعيش مع والدها محمد الترك الذي تزوج المغربية دنيا بطمة التي تبدي تحفظا واسعا حول هذا الموضوع الذي تعتبره خاصا.