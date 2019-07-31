موعد بدء الدراسة في العام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ بمدارس مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، أن بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠ سيكون في ٢١ سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام .

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٠ ولمدة أسبوعين، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٠.

في سياق آخر، أصدرت وزارة التعليم التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا؛ استثمارًا لما تم من تدريب المعلمين فى المنظومة التعليمية فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثانى الابتدائى للعام الدراسى 2019/ 2020، والقائمين على العملية التعليمية.

وأكد الكتاب الدورى على التزام جميع الإدارات التعليمية بما يلى: ينقل معلم الصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2018/ 2019 مع فصله إلى الصف الثانى الابتدائى للعام الدراسى 2019/ 2020، ولا يجوز نقل المعلم المكلف بالتدريس فى الصفوف المطبق بها النظام التعليمى الجديد من المدرسة التى يعمل بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية.

بالإضافة إلى تسكين جداول الصف الأول الابتدائى بالمعلمين فى موعد غايته يوم الأربعاء الموافق 7/ 8/ 2019، ليتسنى استكمال تدريبهم قبل بداية العام الدراسى.