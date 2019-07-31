كلمات اغنية انساي محمد رمضان سعد المجرد

حقق الفنان محمد رمضان نجاح كبير من خلال أحدث أغنياته المصورة "انساي" التي جمعته بالمطرب المغربي سعد المجرد لأول مرة معاً.
تفوق الدويتو الغنائي "انساي" على كل أغنيات محمد رمضان التي قدمها في مشواره بالغناء، حيث تجاوز الـ 44 مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط منذ طرحها في القناة الرسمية للفنان محمد رمضان عبر YouTube، وهو رقم لم تحققه أي أغنية له في هذه الفترة القصيرة.
وظهر محمد رمضان من خلال الأغنية المصورة "انساي" وهو يعمل شيف في أحد المطاعم في باريس مع صديقه سعد لمجرد وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر.
تتحول حياة رمضان وسعد لمجرد من الفقر إلى الثراء بعدما يعثران على ثروة طائلة داخل سيارة، وأطلقا على نفسهما لقب الأسطورة والمعلم وتحاول بعدها حبيبته العودة له مجددا بعد أن تكتشف أنه أصبح ثريا، ولكنه يرفض كل محاولاتها.
أغنية "انساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس خلال الأيام الماضية، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني.
كلمات اغنية انساي:
مش هنكمل انا عارف من الاول
مهما نطول هتكون اخرتها ايه
كنت متعود اني اسمع وافوت
بس المرة دي قلبي هدوس عليه
غندير اللي فراسي Easy نعيش بلا بيك
خليك ناسي الايام تدور وتوريك
غندير اللي فراسي إيزي نعيش بلا بيك
خليك ناسي الايام تدور وتوريك
انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي
انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي
انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا
علي فكرة ناسي اسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا
لو روحتي قولتلهم اني كنت في يوم حبيبك
محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك
سلام مش هسلم كلام مش هتكلم
بتلعبي على مين الأسطورة والمعلم
قمة الغباء انك تفتكري انك في بالي
ولا في خيالي م الآخر
انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي
بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني
Niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي Valide
متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي Yeey
دي حاجة تجن تجن ليل نهار بتزن تزن
انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن ليل نهار بتزن تزن
انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن
دي حاجة تجن تجن ليل نهار بتزن تزن
انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن