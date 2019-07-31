كلمات اغنية انساي محمد رمضان سعد المجرد

حقق الفنان محمد رمضان نجاح كبير من خلال أحدث أغنياته المصورة "انساي" التي جمعته بالمطرب المغربي سعد المجرد لأول مرة معاً.

تفوق الدويتو الغنائي "انساي" على كل أغنيات محمد رمضان التي قدمها في مشواره بالغناء، حيث تجاوز الـ 44 مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط منذ طرحها في القناة الرسمية للفنان محمد رمضان عبر YouTube، وهو رقم لم تحققه أي أغنية له في هذه الفترة القصيرة.

وظهر محمد رمضان من خلال الأغنية المصورة "انساي" وهو يعمل شيف في أحد المطاعم في باريس مع صديقه سعد لمجرد وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر.

تتحول حياة رمضان وسعد لمجرد من الفقر إلى الثراء بعدما يعثران على ثروة طائلة داخل سيارة، وأطلقا على نفسهما لقب الأسطورة والمعلم وتحاول بعدها حبيبته العودة له مجددا بعد أن تكتشف أنه أصبح ثريا، ولكنه يرفض كل محاولاتها.

أغنية "انساي"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس خلال الأيام الماضية، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني.

كلمات اغنية انساي:

مش هنكمل انا عارف من الاول

مهما نطول هتكون اخرتها ايه

كنت متعود اني اسمع وافوت

بس المرة دي قلبي هدوس عليه

غندير اللي فراسي Easy نعيش بلا بيك

خليك ناسي الايام تدور وتوريك

غندير اللي فراسي إيزي نعيش بلا بيك

خليك ناسي الايام تدور وتوريك

انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي

انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي

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انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا

علي فكرة ناسي اسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا

لو روحتي قولتلهم اني كنت في يوم حبيبك

محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك

سلام مش هسلم كلام مش هتكلم

بتلعبي على مين الأسطورة والمعلم

قمة الغباء انك تفتكري انك في بالي

ولا في خيالي م الآخر

انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي

بلا بيك انا عايش حياتي كيف ما بغيت غير سيري وخليني

Niveau ديالي ماشي ديالك صعيب تكوني بحالي Valide

متسناينيش نكون معاك حيت عمرني درت للي بغيتي Yeey

دي حاجة تجن تجن ليل نهار بتزن تزن

انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن ليل نهار بتزن تزن

انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن

دي حاجة تجن تجن ليل نهار بتزن تزن

انا هرمي التليفون واسيبها ترن ترن ترن