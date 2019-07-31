شاهد: وصية الأمير بندر بن عبدالعزيز قبل أيام من وفاته

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للعاهل السعودي، خلال زيارة لأخيه الأمير بندر بن عبدالعزيز إبان مرضه، قبل أن تتوفاه المنية يوم الأحد الماضي.

وظهر الملك سلمان في الفيديو وهو يستمع لوصية أخيه بطاعة الله في السر والعلن، والحرص على الإسلام والمسلمين، ‏فيما رد عليه الملك سلمان بقوله: "‏نحن عند حسن ظنك، ونحن دولة قامت على الإسلام".

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وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن مساء الأحد الماضي، وفاة الأمير بندر الأخ غير الشقيق للملك سلمان بن عبدالعزيز.

والأمير بندر من مواليد عام 1923، وهو أكبر أبناء الملك عبدالعزيز الذين ظلوا على قيد الحياة قبل أن يُعلن عن وفاته الأحد الماضي.

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية، في وقت سابق من يوم الأحد، الأمير بندر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 96 عامًا.