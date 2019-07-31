نتيجة كادر المعلمين 2019 في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الأربعاء، نتائج كادر المعلمين 2019 في جميع المحافظات وفقًا للاختبارات التي جرى التقدم لها مؤخرًا.

في سياق اخر، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بتحمل الوزراة ممثلة في الأكاديمية المهنية للمعلمين الرسوم الدراسية المقررة على المعلمين المرشحين لتسجيل الدراسات العليا بالجامعات المصرية الموقعة اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الأكاديمية.

ونص القرار على أن تتحمل الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة والجهة الرسمية التي يعمل بها المعلم تكاليف الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراة وفق خطتها البحثية بالتعاون مع الجامعات التي سيتم التوأمة معها، في إطار زمني محدد.

وأكدت الوزارة أنها حريصة على رفع مكانة المعلم في جميع الأوساط المجتمعية، واتخاذ الإجراءات التي تهدف إلى تشجيعهم للارتقاء بالمستوى المعرفي.

نتيجة كادر المعلمين 2019 اضغط هنـــا