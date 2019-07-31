العثور على ديار النبي لوط في الأردن

أكد الدكتور محمد وهيب أستاذ الاثار والسياحة في معهد الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية، أنه تم اكتشاف ديار النبي لوط على الشاطئ الشرقي للبحر الميت في الأردن.

وقال الدكتور وهيب عبر "فيسبوك": "الى محبي اخبار الاكتشافات الجديدة / بالامس اكتشاف المغطس على الجانب الشرقي لنهر الاردن، الان واليوم اكتشاف ديار النبي لوط على الشاطئ الشرقي للبحر الميت قرب غور الصافي، ارض الاردن المباركة والكتب المقدسة والحياة المشتركة".

وأضاف الدكنور الأردني: " نعم اكتشاف ديار ( قرى ومدن ) النبي لوط عليه السلام في ضوء نتائج التنقيبات الاثرية الميدانية، واستمر البحث لاكثر من عشرين عاما لنصل اليوم الى تحديد المكان بدقة، لنعلن عنه بـ اثباتات وبراهين علمية ذات دلائل قطعية وليست نسبية ، فالحمد لله".