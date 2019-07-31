موعد اجازة عيد الاضحى 2019 في مصر

يختلف موعد إجازة من دولة إلى أخرى، ففي السعودية تصل إجازة عيد الأضحى 2019 لـ11 أيام، وذلك بعد إعلان الخدمة المدنية في السعودية بأن إجازة عيد الأضحى 2019 هي الإجازة الأخيرة لهذا العام ومدتها ستكون 11 يومًا.

أما في مصر فمن المقرر بداية شهر ذي الحجة في 2 أغسطس ليكون عيد الأضحى 11 أغسطس لينتهي العيد 14 أغسطس وبذلك عدد أيام الإجازة في مصر 9 أيام.

ومن المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى 2019 بدءًا من السبت 10 أغسطس الذي يوافق فلكيًا يوم عرفة، ثم 4 أيام عيد الأضحى المبارك، من الأحد 11 أغسطس حتى الأربعاء 14 من الشهر ذاته.

ومن جانبه اعتاد المصريون في عيد الأضحى 2019 بأن يحصل معظم الموظفين على اليوم المتبقي وهو الخميس 15 أغسطس كإجازة سنوية.

ما يعني أن الكثيرين سيحصلون على 9 أيام بدءًا من الجمعة 9 أغسطس الإجازة الأسبوعية حتى العودة للعمل الأحد 18 أغسطس.