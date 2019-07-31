تردد قناة مرح السورية اغاني 2019

نقدم لكم اليوم من وكالة سوا الاخبارية، تردد قناة مرح على قمر النايل سات، وفقًا لأحدث بيانات الاستقبال الواردة من ادارة القناة التي تبث من العاصمة السورية دمشق.

في سياق اخر، أطلقت مؤسسة “قيم” الثقافية مشروعًا تعليميًا، في 25 من تموز الحالي، عبارة عن باص متنقل يستقطب الأطفال في مدينة الباب، بريف حلب الشرقي، ويحوي الأدوات اللازمة للتعليم، بحسب ما قالت إيمان محمد، مديرة مؤسسة "قيم".

من ضمن برامج المشروع، تقديم دورات في الحاسوب وتخصيص جلسات لقراءة الكتب ومناقشتها، بالإضافة إلى مشاهدة أفلام هادفة وتقديم جلسات في القصة التفاعلية ومسرح الدمى لتنمية التفكير وبناء الشخصية الواعية، بحسب ما قالت مديرة مؤسسة "قيم".

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ويواجه الأطفال السوريون في مخيمات الشمال السوري صعوبات كبيرة في تلقي التعليم الأساسي، وسط جهود محلية “خجولة” لمكافحة تسربهم من المدارس.

وتشير بيانات "الصليب الأحمر" الدولي، في أحدث تقاريره عن أطفال سوريا، الصادر في نيسان الماضي، إلى أن مليوني طفل في سوريا لا يزالون غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة، بفعل ظروف الحرب والنزوح المستمرة حتى اليوم.

تردد قناة مرح: نايل سات 12054 رأسي