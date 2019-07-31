تراند اليوم : شاهد: حقيقة خلع منى السابر والدة حلا الترك الحجاب

أثارت ​منى السابر​ والدة الفنانة ​حلا الترك​، جدلًا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها صورة لها بدت فيها من دون حجاب، وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر على تمهيدها لها.

ومن ناحية أخرى، لم تعلّق السابر بعد على قرار إبنتها بالإنتقال للعيش مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وكانت اشارت بعض المعلومات إلى وقوع خلافات عائلية دفعت الترك إلى إتخاذ هذا القرار.

خصوصاً وأن دنيا بطمة علقت على السبب الذي جعل حلا تتخذ هذا القرار بأنها لا تتدخل في الأمور العائلية وأنها تعلمت ألا تنشر الأخبار الشخصية عبر السوشيال ميديا.

ابنتها حلا الترك مغنية وممثلة بحرينية، اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها.

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الترك مولودة لأب بحريني وأم لبنانية، بدأت مشوارها من خلال برنامج «ستار صغار» بالسابعة من عمرها الذي عرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، لكن عرفها الجمهور وبدايتها الحقيقة في عام 2011 من خلال برنامج المواهب عرب قوت تالنت.