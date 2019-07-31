شاهد فيلا رونالدو الجديدة جنوب إسبانيا

اقتنى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيلا مميزة وخيالية تطل على البحر المتوسط جنوب إسبانيا، بمبلغ أكثر من مليون دولار، ويقع بالقرب من منزل كونر ماكغريغوربطل في رياضة فنون القتال.

وكشفت صحيفة بريطانية ميرور، إن الفيلا التي اشتراها اللاعب كريستيانو تبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار،وهي مؤلفة من أربع غرف وتتميز بإطلالة ساحرة على البحر، كما أنها تضم مسبحا وقاعتين للسينما والرياضة، فضلا عن مكان لتخزين النبيذ.

ولا يملك رونالدو هذا البيت فقط في مدينة ماربيا، إذ سبق له أن اشترى بيتا في المنطقة السياحية الشهيرة "كوستا ديل سول"، بـ5.8 مليون دولار، وفقاً لسكاي نيوز

وتم تشييد البيت بتصميم عصري، وطلاء بالأبيض، فضلا عن سقف عال، وهي مجهزة بأنظمة إلكترونية متقدم.