الشرطة الهندية تعثر على جثة ملياردير ملك القهوة

أعلنت الشرطة الهندية، العثور على جثة مليارديرهندي صاحب سلسلة كافيه " كوفي داي" والملقب بـ ملك القهوة، في نهر جنوب الهند عقب فقدانه منذ يومين.

وشوهد صاحب سلسلة ”كافيه كوفي داي“ التي تفوقت على ”ستاربكس“ في الهند للمرة الأخيرة ليل الاثنين وهو يسير على جسر في ولاية كارناتاكا (جنوبًا) قرب نهر نيثرافاثي، وقد أبلغ سائقه عن اختفائه عندما لم يعد

وإثر ذلك، أطلقت الشرطة حملة بحث واسعة النطاق، وقد عثر صيادون محليون على جثته على ضفة النهر

وقال ساسيكانث سينثيل، نائب مفوض شرطة كارناتاكا الجنوبية لوكالة فرانس برس ”عثر على جثة سيدهارثا في وقت مبكر من اليوم“، مضيفًا ”لقد أرسلنا جثته إلى التشريح لمعرفة أسباب الوفاة ونحن ننتظر النتائج“

وقال سانديب باتيل، مفوض الشرطة في مانغالورو، إن الجثة ستسلم لعائلة سيدهارثا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، حيث إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان سيدهارثا قد انتحر

وتعمل عائلة سيدهارثا في تجارة البن منذ أكثر من 130 عامًا، وعند توليه زمام الأمور، أنشأ سيدهارثا سلسلة مقاهٍ للقهوة في العام 1996، كما أصبح أحد أكبر تجار البن في العالم، فضلًا عن كونه مالك أكبر مزرعة للبن في آسيا

ويملك سيدهارثا حوالي 12 ألف هكتار من مزارع البن، وتعد شركة ”أمالغاميتد بين كومباني“ أكبر مصدّر للبن الأخضر ولها فروع معظمها في الهند، فضلًا عن ماليزيا ومصر وتشيكيا والنمسا، وفي المقابل تملك ”ستاربكس“ الأمريكية حتى الآن حوالى 150 متجرًا في الهند

وسيدهارثا متزوج من ابنة وزير الخارجية السابق ورئيس وزراء ولاية كارناتاكا س. م. كريشنا، ما ساهم في جعله واحدًا من أبرز رجال الأعمال في البلاد

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لكن إمبراطوريته تعرضت لضغوط بعدما داهمت سلطات الضرائب مكاتب الشركة في مدن مختلفة العام 2017، وذكرت تقارير أن سيدهارثا يجري محادثات مع شركة ”كوكا كولا“ بشأن بيعها حصة كبيرة من شركته

ونقلت وسائل إعلام عدة رسالة بعث بها سيدهارثا إلى المساهمين جاء فيها ”أنا آسف جدًا لخذل كل الناس الذين وضعوا ثقتهم بي. لقد ناضلت لفترة طويلة لكن اليوم استسلمت لأنني لم أستطع تحمل المزيد من الضغوط… لم يكن في نيتي خداع أحد أو تضليله، لقد فشلت كرجل أعمال“

وذكرت تقارير أخرى أن سيدهارثا البالغ من العمر 60 عامًا، غادر بنغالور ليل الاثنين وأخبر أسرته في البداية أنه ذاهب إلى منتجع ساكليشارم

وأبلغت الشرطة الصحافيين أنه طلب من سائقه أخذه إلى مانغالارو بدلًا من ذلك، ولاحقًا أمر سيدهارثا السائق بالتوقف على جسر قرب مانغالارو وخرج من السيارة أثناء تحدثه عبر الهاتف

وانخفضت أسهم الشركة بشدة في بورصة مومباي بعدما أكدت أن رئيسها ”مختفٍ منذ مساء أمس (الاثنين)“. وتعهدت المجموعة بضمان استمرارية العمل

وعبّر رئيس الوزراء السابق هـ. د. ديفي غودا عن ”صدمته“ لوفاة سيدهارثا وكتب على ”تويتر“، ”يجب على الحكومة إجراء التحقيقات اللازمة في وفاته المأساوية“، فيما دعت النائبة المعارضة مانيش تيواري إلى إجراء تحقيق مستقل، وفقاً لموقع إرم نيوز

وقال كيران مازومدار شو، رئيس شركة ”بايوكون“، إحدى شركات الأدوية الرائدة في آسيا، إن سيدهارثا بدا أنه تحت ”ضغوط لا تحتمل“ ويجب التحقيق في ملابسات الحادث.