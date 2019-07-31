الفنان هاني شاكر يفوز على مصطفى كامل في نقابة الموسيقيين

حصل الفنان المصري هاني شاكر، على منصب نقيب الموسيقيين في جمهورية مصر، وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي منذ توليه المنصب عام 2015، وذلك بعد إجراء انتخابات في نقابة المهن الموسيقية في جميع المحافظات.

وفاز المصري هاني شاكر على منافسه الفنان مصطفى كامل، في منصب نقيب الموسيقيين، حيث كانت عملية التصويت أمس الثلاثاء في مقر نادي النقابة.

وانتهت الشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية مؤخرًا، من إعداد الكشوف النهائية وعرضها على النيابة الإدارية التي تشرف على عملية الانتخابات في النقابة بأكملها، والتي يتنافس فيها على مقعد النقيب الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والمطرب مصطفى كامل، إلى جانب 45 موسيقيا على عضوية مجلس الإدارة.

Advertisements

وقضت المحكمة الإدارية العليا، فى جلسة أمس، الاثنين، رفض 3 طعون خاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، الأول قدمه المطرب أحمد العيسوي بسبب استبعاده، والثاني من الفنان إيمان البحر درويش، النقيب السابق بوقف الانتخابات.

أما الطعن الثالث، فتم تقديمه من المطرب مصطفى كامل، ويحمل شقين، الأول بوقف إجراء الانتخابات، والثاني استبعاد هاني شاكر من الترشح، بدعوى أن لديه سجلا تجاريا لا يزال ساريا، وقدم محامي هاني شاكر ما يفيد بأن الشركة ليس لها تراخيص منذ 20 سنة، وأن السجل التجاري لم يتم تجديده منذ تلك الفترة، وبناءً عليه صدر الحكم برفض الدعوى وإجراء الانتخابات في موعدها، وفقاً لموقع الفن.

ويذكر ان الفنان هاني شاكر، في يوم 28 يوليو 2015 فاز بمقعد نقيب الفنانين بعد حصوله على 1060 صوتا، بينما حصل النقيب السابق الفنان مصطفى كامل على 928 صوتا، و قدم استقالته في مطلع عام 2017 لكنه تراجع عنه ليبقى في منصبه الهجوم العنيف الذي تعرض له على خلفية قيامه بإلغاء حفل لـ'عبدة الشيطان'. ورفض المجلس استقالته، وأكد في بيان أن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية يرفض 'أي تطاول أو تجاوز على شخص أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بسبب تصديه للخروج عن القيم والمبادئ المجتمعية، حيث أن مكانته الفنية والخلقية تعلو على المسيئين إليه