رغم صداقتهما: نرمين الفقي بعيدة عن فاروق الفيشاوي في آخر أيامه

صرّحت الفنانة المصرية نرمين الفقي عبر صفحتها الشخصية على انستغرام بسبب غيابها عن عزاء الفنان فاروق الفيشاوي رغم صداقتهما القوية بعد سؤالها بشكل صريح عن السبب من أحد المتابعين.

وكتب أحد متابعي نرمين الفقي:" هو ليه إنتي ما روحتيش تعزي عائلة فاروق الفيشاوي؟" لترد:" لأني للأسف في الخارج قبل معرفتي بالخبر الحزين، الله يرحمه ويغفر له، لأنه من أجمل الأصدقاء للأسف بقت عملة نادرة".





وتجمع علاقة صداقة قوية بين نرمين الفي وفاروق الفيشاوي حتى راجت شائعات عدة حول زواجهما غلا أنهما استمرا بنفي الأمر.

Advertisements

وكانت آخر أعمال نرمين الفقي في مسلسل أبو العروسة بجانب سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.

اقرأ/ي أيضاً: رغم طلاقهما: سمية الألفي تنهار في عزاء فاروق الفيشاوي

وكان الموت قد غيب فاروق الفيشاوي الأسبوع الماضي بعد صراعه مع السرطان، واستقبل واجب العزاء نجله الفنان أحمد الفيشاوي مع والدته سمية الألفي وعدد من نجوم الساحة الفنية الذين لم يتورعوا عن الوقوف بجانب عائلته في أزمتهم، بحسب "مصراوي".