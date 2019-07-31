الكشف عن عدد الأولاد الذين يرغبون هاري وميغان انجابهم

أكد الأمير البريطاني هاري دوق ساسيكس، أنه أصبح لديه وعي بتأثير الإنجاب على مستقبل الكوكب وذلك بعد وصول ابنه أرشي، وموضحاً هو وزوجته ميغان " لن ينجبا أكثر من طفلين."

وفي مقابلة لمجلة فوغ في نسختها البريطانية، اعترف هاري بأن موقفه من الكوكب قد تغير بعد وصول ابنه أرشي في مايو، مضيفاً :" أنظر إلى الأمر بشكل مختلف الآن بلا شك، لكن لطالما أردت أن أحاول وأتأكد من ذلك، حتى قبل أن أحظى بطفل وأتمنى أن أحظى بأطفال."

وكان هاري قد قام بمقابلة غودال لعدد سبتمبر في مجلة فوغ البريطانية التي شاركت ميغان دوقة ساسكس في تحريرها، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

ويذكر أن الأمير هاري وزوحته ميغان، أنجبا آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور وهو الطفل الأول لهما، في 6 مايو 2019م وهو السابع في ترتيب العرش البريطاني.