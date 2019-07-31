حقيقة صورة فجر السعيد على فراش المرض؟

نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تطبيق الإنستغرام، صورة تظهر بها الإعلامية الكويتية فجر السعيد في المستشفى وعلى ملامحها التعب والمرض.

وأوضحت الإعلامية الكويتية مي العيدان، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي و نشر صورة فجر السعيد، قائلة:" تم انتشار الصورة على أنها صورتها حاليًا في العناية المركزة.. للتوضيح هذه الصورة قديمة قبل أقل من عام سابق بعد عملية المرارة التي أجرتها في ذلك الوقت."

وتابعت:"كانت هذه الصورة في الغرفة وليست بالعناية المركزة، كما يتم تداولها بالسوشيال ميديا"

وعن حالة فجر السعيد الآن، قالت: ”حالتها بإذن الله متجهة نحو الأفضل لكن تحتاج الدعاء.. أدعولها فلا يرد القضاء سوى الدعاء" ، وفقاً لموقع إرم نيوز

يذكر أن فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص بالكويت، وأجرت عملية ”تحويل مسار“ وبعدها بيومين أصابها تسريب من العملية أدى إلى تسمم حاد في الدم، وأثر على الوظائف الحيوية.