تراند اليوم : مسابقة تحدي العقول لمتفوقي الرياضيات في غزة تعلن عن جوائز قيمة

مسابقة تحدي العقول لمتفوقي الرياضيات في غزة تعلن عن جوائز قيمة

غزة – الخليج 365

أعلنت باكزة ضيازادة المشرفة على مسابقة تحدي العقول لمتفوقي الرياضيات عن جوائز قيمة للمشاركين في هذه المسابقة.

وأضافت ان الجائزة تحمل اسم (ناهض وسهام الريس لمتفوقي الرياضيات)، ومجموع جوائزها يصل إلى خمسة عشر ألف دولار، بحيث يحصل الخمسة الأوائل على ألف دولار لكل واحد منهم، والعشرة الذين يتبعونهم خمسمائة دولار لكل طالب، فيما سيتم توزيع مئة دولار على 50 طالب حسب ترتيبهم.

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وقالت ضيازادة ان المسابقة هي لطلبة المرحلة الإعدادية (صفوف السابع، الثامن والتاسع) وتشمل على ثلاث مراحل، مؤكدة انه سجل أكثر من 750 طالبا وطالبة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى هي الالكترونية وهي عبارة عن تقديم طلب الكترونيا من خلال موقع المسابقة، والمرحلة الثانية كتابية، اما المرحلة الثالثة والأخيرة فتتعلق بالكتابة النهائية والتي ستتم في مدرسة دار السلام بغزة.

ويمكن التسجيل في المسابقة من خلال الرابط التالي:

https://mindschallenge.com/? fbclid= IwAR3uUXxzXGkSocpYRaw16of0F7wa NNeilyT4WcD4S7iel8gPFLjub2FwS6 s