تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات موسعة في مدن الضفة الغربية وقراها

الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات موسعة في مدن الضفة الغربية وقراها

محافظات الضفة الغربية/ الخليج 365

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، 17 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وعُرف من بين المعتقلين، يوسف حلمي أبو خليل، ومجاهد حلمي أبو خليل، وليث حلمي أبو خليل من عتيل شمال طولكرم.

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كما اعتقل الاحتلال، الأسير السابق ياسر مناع، ومروان استيتية، والأسير السابق فضل الكردي (كفر قليل) من مدينة نابلس.

وفي رام الله، جرى اعتقال عبد الله رمانة من مخيم قدورة، وعلي عصام حامد من بلدة سلواد شرقًا.

وأفادت مصادر محلية بالخليل، باعتقال الأسير السابق إسلام عرفات الهدمي من بلدة صوريف شمالًا.