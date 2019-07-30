خبر وفاة الاعلامية ريهام سعيد يثير جدلا واسعا

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أخبارًا عن وفاة الاعلامية المصرية ريهام سعيد، بعد اعلانها في وقت سابق عن اصابتها بمرض بكتيري في الوجه.

وفي وقت سابق، أعلنت رانيا شقيقة ريهام سعيد عن تعرض ريهام لمرض بكتيري نادر، وبأنها أُصيبت ببكتيريا في الأنف وهناك خطورة في أن تنتقل إلى العين والمخ، وبأنها إضطرت للخضوع لعملية جراحية وهي تخضع للعلاج المكثف، ونفت شقيقتها كل ما اُثير حول إصابتها بمرض في الجلد، وبعدها طلبت ريهام سعيد من الجمهور أن يسامحها وأن يدعو لها بالشفاء.

وانتشرت بعدها بفترة شائعات عن وفاة ريهام سعيد، وقد حرصت على نفي الخبر بنفسها، لتعلن عن عودتها لتقديم برنامج "صبايا الخير" بنصف أنف وأذن واحدة، وهو ما أثار الجدل مرة أخرى.

وإُتهمت ريهام سعيد بأنها إدعت المرض وأنها أجرت جراحة تجميلية، وهو الخبر الذي نفته تماماً وردّت: "عيب الناس تتهمني أني بعمل شو هو انا طلبت تبرعات لعمليتي؟ ربنا ابتلاني بالمرض عشان بيحبني والأطباء نصحوني بالسفر لاستكمال علاجي في الخارج لنقص المناعة عندي".

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بدأت ريهام سعيد مشوارها من خلال تقديمها برنامج "صبايا" على قناة المحور المصرية في عام 2003، ووقتها تعرضت ريهام سعيد للإنتقادات ولكنها واصلت برنامجها، وأصرت على الموضوعات المثيرة للجدل.