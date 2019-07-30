تراند اليوم : نتائج مسابقة مديرية التربية لولاية المدية 2019

نتائج مسابقة مديرية التربية لولاية المدية 2019 ، بعد اجتيازكم لمسابقة استاذ رئيسي 2019 ، نخصص هذا الموضوع لفائدة اساتذة ولاية المدية الذين اجتازوا هذه المسابقة لننشر لكم نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 مديرية التربية لولاية المدية في جميع الاطوار التعليمية ، ونقول مبروك لكل الاساتذة الناجحين وحظ اوفر لكل من لم يسعفه الحظ في النجاح .





نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 مديرية التربية لولاية المدية

يمكنكم تحميل نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 مديرية لولاية المدية حسب كل طور عبر الروابط التالية :

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نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 مديرية التربية لولاية المدية الطور الابتدائي

نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 مديرية التربية لولاية المدية الطور المتوسط

نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2019 مديرية التربية لولاية المدية الطور الثانوي